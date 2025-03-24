Вестник Кавказа

Штайнмайер: Карабах – это Азербайджан

Штайнмайер: Карабах – это Азербайджан
Позиция Германии заключается в том, что Карабах – это азербайджанская территория, такое заявление сделал в Баку президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Берлин всегда придерживался той позиции, что Карабах – это Азербайджан, и продолжает разделять ее и на данный момент, такое заявление сделал в Баку президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы всегда говорили, что это ваша (азербайджанская – ред.) территория и сегодня подтверждаем эту прямую и четкую позицию Германии"

– Штайнмайер

Говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, президент ФРГ пояснил, что в Берлине понимают: восстановление взаимного доверия требует определенного времени и приложенных усилий, так что этот процесс часто длится очень долго.

Штайнмайер пояснил, что много времени для примирения понадобится и государствам, и их народам. Поэтому политик призвал не терять его.

Кроме того, германский президент выразил мнение, что условия для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией вполне выполнимы. Соответственно, уверен он, Баку и Ереван достигнут соглашения, так что барьеры на пути к миру между странами пропадут.

Напомним, Штайнмайер прилетел в столицу Азербайджана накануне. Сегодня он посетил Аллею шехидов в Баку, также состоялась официальная церемония его встречи. После нее прошла встреча президента Германии и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сначала президенты проводили переговоры в формате один на один, а потом – в расширенном составе. Затем Ильхам Алиев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили с заявлениями для прессы.

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