Вестник Кавказа

В Баку принимают президента Германии

В Баку принимают президента Германии
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
В столицу Азербайджана с официальным визитом прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сегодня в Баку прошла церемония его официальной встречи, сейчас проходит встреча президентов двух стран.

Сегодня в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего в страну с официальным визитом - она прошла в мемориальном комплексе Шахидляр Хиябаны.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, президента Германии и первую леди Эльке Бюденбендер встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, а начальник почетного караула, выстроенного по случаю встречи, отдал рапорт гостю.

На церемонии встречи прозвучали государственные гимны ФРГ и Азербайджана, после чего под звуки военного марша состоялось прохождение почетного караула, и главы государств сфотографировались для официального фото.

Затем Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность страны – они возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Также почетные гости полюбовались панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку.

Сейчас в резиденции президента Азербайджана проходит встреча глав двух государств в формате один на один.

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