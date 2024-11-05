Вестник Кавказа

Crew Dragon отправился в полет над полюсами

Crew Dragon отправился в полет над полюсами
© Фото: SpaceX
Минувшей ночью в космос отправился космический корабль Crew Dragon компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX: космический корабль впервые пролетит над полюсами Земли.

Минувшей ночью с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) успешно взлетел и вышел на полярную околоземную орбиту космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя членами экипажа, которым впервые в истории предстоит изучить Северный и Южный полюса нашей планеты.

Полет проходит в рамках частной пилотируемой миссии Fram2, в экипаже комического корабля – сугубо гражданские люди: предприниматель Чун Ван (Мальта), кинорежиссер Яннике Миккельсен (Норвегия), специалист по робототехнике Рабеа Рогге (Германия) и путешественник Эрика Филипса (Австралия), передает ТАСС.

Всем им предстоят научные исследования, включающие рентгеновское обследование космоса, эксперимент по выращиванию грибов в условиях микрогравитации, а также серия упражнений для изучения сохранения мышечной и костной массы.

Полет будет проходить на высоте до 450 км и продлится от трех до пяти дней, он проходит в рамках развития коммерческой космонавтики и космического туризма.

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