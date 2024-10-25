Первый спутник турецкой компании Fergani Space выведен на орбиту

Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX сегодня вывела на околоземную орбиту первый спутник турецкой компании Fergani Space, который станет звеном системы глобального позиционирования из командных спутников.

Сегодня с американской базы Ванденберг в рамках миссии Transporter-12 стартовала в космос ракета Falcon 9 компании SpaceX, на борту которой находился первый спутник турецкой компании Fergani Space FGN-100-d1.

Ракета-носитель вывела в космос 131 объект, в том числе кубосаты, микроспутники и орбитальные транспортные средства. Также в их число вошли спутники Plan-S одной из турецких компаний, занимающихся космическими технологиями, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Кадры успешной миссии Transporter-12 транслировались в прямом эфире с аккаунта X компании SpaceX.

Спутник Fergani создан для управления системой глобального позиционирования, состоящей из командных спутников, сообщил ранее генеральный директор компании Сельчук Байрактар - председатель совета директоров компании Baykar.

Сейчас турецкая компания, используя собственные инновационные технологии, создает эффективные решения в области космического транспорта и низкоорбитальных спутниковых услуг, говорится в сообщении.