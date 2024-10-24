Иран перенес запуск двух новых спутников на начало весны

Новые иранские космические спутники дистанционного зондирования Zafar-2 и Paya будут запушены весной 2025 года – ранее планировалось что их запуск в космос пройдет в декабре минувшего 2024 года, но его пришлось отложить.

Иран планирует в начале весны 2025 года отправить в космос два своих новых спутника дистанционного зондирования Zafar-2 и Paya, а также ввести в эксплуатацию первый этап космического космодрома "Чабахар", сообщил сегодня глава космического агентства Ирана Хасан Саларие.

Дата запуска новых космических аппаратов ИРИ будет приурочена к празднованию победы Исламской революции, отмечаемому 11 февраля: в этот день пройдет несколько презентаций, в том числе - модернизированного спутника Pars 1 и первого образца спутника Pars 2, рассказал Саларие, передает иранское информационное агентство IRNA.

Представляя отчет о ходе реализации космических проектов, глава космического агентства посетовал, что запуск этих двух спутников планировался на декабрь этого года, но был немного отложен.

Также в дни празднования победы Исламской революции иранской общественности будет представлен новый спутник связи Navak – он будет впервые выведен на сильно вытянутую эллиптическую орбиту с целью тестирования связи на большой высоте, добавил Саларие.