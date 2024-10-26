Иран завершает разработку собственной системы ПРО

Иранские военные в скором времени представят общественности собственную отечественную систему противоракетной обороны, сообщил сегодня командующий Воздушно-космическими силами страны генерал Давуд Шейхиан.

Иранские военные готовят к тестированию и последующему запуску новую систему противоракетной обороны (ПРО), разработанной в стране, сообщил сегодня командующий Воздушно-космическими силами Ирана генерал Давуд Шейхиан.

"Иранская система ПРО существенно изменит военно-политическую ситуацию в регионе и повлияет на восприятие угроз со стороны агрессивных государств"

- Давуд Шейхиан

Новая система ПРО, включающая в себя и элементы противовоздушной обороны, поставит надежный заслон и от воздушных средств потенциального противника – она сможет обнаруживать даже малозаметные истребители, такие как F-35 и F-22. Это позволяют делать новые достижения иранских ученых, чтобы качественно противостоять даже таким высокотехнологичным воздушным целям, отметил генерал, передает иранское информационное агентство IRNA.

Проведенные недавно учения говорят о высоких стратегических возможностях иранских Вооруженных сил, что позволит иранским военным эффективно противостоять внешним угрозам, своевременно и эффективно модернизировать системы ПРО и ПВО, а в случае необходимости оперативно восстанавливать их, добавил Давуд Шейхиан.