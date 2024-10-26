Вестник Кавказа

Иран завершает разработку собственной системы ПРО

Иран завершает разработку собственной системы ПРО
© Фото: IRNA
Иранские военные в скором времени представят общественности собственную отечественную систему противоракетной обороны, сообщил сегодня командующий Воздушно-космическими силами страны генерал Давуд Шейхиан.

Иранские военные готовят к тестированию и последующему запуску новую систему противоракетной обороны (ПРО), разработанной в стране, сообщил сегодня командующий Воздушно-космическими силами Ирана генерал Давуд Шейхиан.

"Иранская система ПРО существенно изменит военно-политическую ситуацию в регионе и повлияет на восприятие угроз со стороны агрессивных государств"

- Давуд Шейхиан

Новая система ПРО, включающая в себя и элементы противовоздушной обороны, поставит надежный заслон и от воздушных средств потенциального противника – она сможет обнаруживать даже малозаметные истребители, такие как F-35 и F-22. Это позволяют делать новые достижения иранских ученых, чтобы качественно противостоять даже таким высокотехнологичным воздушным целям, отметил генерал, передает иранское информационное агентство IRNA.

Проведенные недавно учения говорят о высоких стратегических возможностях иранских Вооруженных сил, что позволит иранским военным эффективно противостоять внешним угрозам, своевременно и эффективно модернизировать системы ПРО и ПВО, а в случае необходимости оперативно восстанавливать их, добавил Давуд Шейхиан.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армия получила 1 тыс современных БПЛА в Иране

Армия получила 1 тыс современных БПЛА в Иране

КСИР проведет в Иране масштабные военные учения

КСИР проведет в Иране масштабные военные учения

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

США отправили на Ближний Восток истребители после победы Трампа

США отправили на Ближний Восток истребители после победы Трампа

ЦАХАЛ подготовилась к возможной атаке Ирана

ЦАХАЛ подготовилась к возможной атаке Ирана

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Иран утроит военные расходы

Иран утроит военные расходы

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Иран отказался от ответных действий против Израиля - СМИ

Иран отказался от ответных действий против Израиля - СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы