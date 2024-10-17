Иран добился значительных успехов в нефтяной промышленности

Несмотря на санкции, власти Ирана добились значительных успехов в развитии собственной нефтяной отрасли, признало израильское издание "Маарив", объяснив это развитием флота страны и инвестициями в нее.

Правительство Ирана смогло добиться значительного роста нефтяной промышленности, несмотря на многочисленные антииранские санкции, которым оно успешно противостоит благодаря новым методам, пишет израильское издание "Маарив".

Жесткие санкции не стали существенным препятствием для иранской "нефтянки" – огромную роль в экспорте углеводородов сыграл и продолжает играть танкерный флот страны, который продолжает активно развиваться. И хотя власти страны скрывают причины такого успеха, азиатские покупатели иранской нефти продолжают активно инвестировать средства в экономику ИРИ, пишет издание, передает иранское информационное агентство IRNA.

Экспорт иранской нефти в 2023 году достиг $53 млрд, а в минувшем 2024 году нефтедобыча в Иране вернулась к пиковому значению прошлых лет, подсчитали аналитики ОПЕК, утверждает издание.

Секрет иранских властей в новых методах, благодаря которым Иран научился мастерски обходить рестрикции, наложенные на его судоходную отрасль, и как следствие - восстановить рост своей нефтяной промышленности, пишет израильская газета.

Авторы публикации во втором по тиражу издании Израиля рассказали и о том, как были получены такие данные – их выявила система спутникового мониторинга спутника Sentinel-2, принадлежащего Европейскому космическому агентству.