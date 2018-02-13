Вестник Кавказа

Власти Ирана предложили иностранцам покинуть окрестности АЭС Бушер

Власти Ирана предложили иностранцам покинуть окрестности АЭС Бушер
© Фото: Группа Росатома “ВКонтакте“. АЭС Бушер
Власти Ирана запретили проживание и работу иностранцев и мигрантов в радиусе 5 км от атомной электростанции Бушер в одноименной провинции на юге Ирана – это коснулось и городов Генаве, Дейлам и Асалуя.

Власти Исламской Республики Иран под страхом депортации и аннулирования вида на жительство запретили проживание и работу иностранных граждан и мигрантов в районе АЭС Бушер в одноименной провинции страны, сообщил заместитель губернатора провинции по политическим, социальным вопросам и вопросам безопасности Эхсан Джаханиан.

Всем иностранцам предложено покинуть территорию в радиусе 5 км от АЭС и города Генаве, Дейлам и Асалуя, в противном случае их временный вид на жительство будет аннулирован, и они будут депортированы из страны, передает Trend.

В скором времени в этом регионе пройдут инспекционные рейды, которые организуют соответствующие структуры, потому не следует затягивать с выполнением решения властей, добавил Джахиниан.

Напомним, 1-й блок иранской АЭС уже поставляет электроэнергию в энергосистему страны и на сегодняшний день выработал более 65 млрд КВт/ч электричества, ведется активное строительство 2 и 3 блоков электростанции.

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