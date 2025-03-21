Ильхам Алиев принял Мехди Санаи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял советника президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи, который совершает визит в Баку.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи.
Ранее стало известно, что Мехди Санаи совершает визит в Азербайджан. СМИ сообщали, что советник иранского президента встретится с помощником президента – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым и с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым.