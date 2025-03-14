Путин примет главу МИД Китая в Кремле

Российский президент Владимир Путин сегодня проведет переговоры с руководителем китайской дипломатии Ван И, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь лидера страны подчеркнул, что глава российского государства примет министра иностранных дел КНР во второй половине дня в Кремле.
"Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику"
- Дмитрий Песков
Песков назвал главу китайского внешнеполитического ведомства "старым добрым другом России". Он добавил, что его роль в развитии отношений Москвы и Пекина трудно переоценить.
Напомним, Ван И находится с официальным визитом в Москве. Китайский дипломат уже встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.