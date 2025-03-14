Вестник Кавказа

Путин примет главу МИД Китая в Кремле

Путин примет главу МИД Китая в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Китая. В Кремле заявили, что Ван И является старым добрым другом России.

Российский президент Владимир Путин сегодня проведет переговоры с руководителем китайской дипломатии Ван И, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера страны подчеркнул, что глава российского государства примет министра иностранных дел КНР во второй половине дня в Кремле.

"Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику"

- Дмитрий Песков

Песков назвал главу китайского внешнеполитического ведомства "старым добрым другом России". Он добавил, что его роль в развитии отношений Москвы и Пекина трудно переоценить.

Напомним, Ван И находится с официальным визитом в Москве. Китайский дипломат уже встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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