Путин встретится с главой дипломатии Китая

Владимир Путин проведет переговоры с главой МИД Китая. Ван И совершит визит в Россию, он встретится с Сергеем Лавровым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на встречу президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И, и они смогут пообщаться"

- Дмитрий Песков

Пресс-секретарь также отметил, что лидеры России и Китая всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации. Он добавил, что Путин давно знаком с главой МИД КНР.

Ранее в МИД России сообщили об официальном визите главы внешнеполитического ведомства КНР в Москву, который продлится с 31 марта по 2 апреля.

В ходе своей поездки китайский министр проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.