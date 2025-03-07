Вестник Кавказа

Лавров примет главу МИД Китая в Москве

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Китая приедет в Москву 31 марта. Визит дипломата продлится до 2 апреля. Он встретится с Сергеем Лавровым.

Руководитель китайской дипломатии Ван И совершит официальный визит в Россию 31 марта, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Как заявили в дипломатическом ведомстве страны, руководитель МИД КНР проведет 1 апреля переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В пресс-службе министерства заявили, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Стоит отметить, что визит китайского министра продлится до 2 апреля.

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