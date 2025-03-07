Лавров примет главу МИД Китая в Москве

Глава МИД Китая приедет в Москву 31 марта. Визит дипломата продлится до 2 апреля. Он встретится с Сергеем Лавровым.
Руководитель китайской дипломатии Ван И совершит официальный визит в Россию 31 марта, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.
Как заявили в дипломатическом ведомстве страны, руководитель МИД КНР проведет 1 апреля переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В пресс-службе министерства заявили, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Стоит отметить, что визит китайского министра продлится до 2 апреля.