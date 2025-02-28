Кремль: У России и Китая добрые отношения

Москва и Пекин поддерживают и развивают взаимные добрые отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская и китайская сторона поддерживают диалог по всем темам, связанным со стабильностью.

Между РФ и КНР существуют и развиваются добрые отношения, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал призыв американского президента Дональда Трампа к отказу от ядерного оружия, который также озвучил надежду на проведение переговоров о денуклеаризации с Россией. Кроме того, Трамп напомнил, что в свой первый срок на посту президента США ему удалось достичь прогресса в контактах с Москвой по ядерному разоружению, он также общался на эту тему с Пекином.

"У нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем"

– Песков

Говоря о взаимодействии с Китаем, Песков уточнил, что с Поднебесной налажен диалог по всем вопросам, касающимся стабильности, и этот диалог будет расширяться.

"Но у американцев с китайцами свои отношения и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина"

– представитель Кремля

В то же время, он добавил, что точка зрения руководства Китая по этой теме пока не известна, и ее только предстоит выяснить.

Россия и Китай при Трампе

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что политика администрации Дональда Трампа не будет влиять на российско-китайские отношения.

"Дело в стабильности российских связей с Китаем и непредсказуемости поведения США. Вашингтон сейчас хочет завершить конфликт на Украине, именно с этим связаны движения по нормализации отношений с Россией. Поэтому российско-американская ситуация остается во многом непонятной, политика Вашингтона меняется слишком часто. А Китай – надежный партнер России, отношения у нас с Китаем твердые и почти союзнические на протяжении 30 лет, практически с конца Советского Союза", - сообщил он.

"Учитывая, что Россия и Китай дошли до уровня стратегического партнерства еще в конце 90-х годов и с тех только укрепляются, у Москвы не может быть мотива как-то их разменивать на российско-американскую нормализацию. Китай – не только постоянный и надежный партнер России, но и не представляет собой для Москвы никакой угрозы. А с другой стороны мы видим, как в США внешнеполитический курс постоянно меняется, никто не знает, чего американцы захотят через несколько лет. Кроме того, Вашингтон ничего существенного России и не предлагает. Поэтому портить связи с Китаем ради США Россия не будет", - подчеркнул Александр Лукин.

"За время острой конфронтации между Москвой и Западом российско-китайские отношения стали еще более тесными. С 2022 года сильно изменились и значительно выросли торгово-экономические отношения, ведь Китай фактически заменяет России Европу и своими поставками, и своими закупками. С США особой торговли не было, но, к примеру, на Россию приходилось 8% американских закупок нефти – и это тоже сейчас продается в Китай, Индию и другие азиатские страны. Стратегические отношения за последние годы особенно не изменились – они и до этого были довольно тесными", - заключил востоковед.