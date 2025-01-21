Си Цзиньпин назвал Россию настоящим другом Китая

Лидер КНР заявил на переговорах с секретарем российского Совбеза, что РФ – дружественный сосед. Он также призвал содействовать развитию двух стран.

Россия и Китай – настоящие друзья, сумевшие справиться со множеством испытаний. Такое заявление сделал председатель КНР, общаясь с секретарем Совбеза РФ.

"Китай и Россия – дружественные соседи, связанные общей границей, а также настоящие друзья, которые прошли множество испытаний"

– Си Цзиньпин

Он также указал на то, что в этом году уже дважды разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

"На высшем уровне разработали план развития отношений КНР и РФ и подробно обсудили ряд важных международных и региональных вопросов"

– китайский лидер

Кроме того, он сообщил о необходимости непрерывного улучшения стратегической координации и практического взаимодействия

"Мы должны поддерживать тесную связь на всех уровнях. Необходимо непрерывно углублять стратегическую координацию и практическое сотрудничество, а также содействовать общему развитию и возрождению двух стран"

– председатель КНР

Напомним, переговоры Си Цзиньпина и Сергея Шойгу прошли в пятницу в Пекине.