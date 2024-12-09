Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024-го и построили планы на 2025 год

Владимир Путин провел онлайн-встречу с Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая поговорили о двусторонних отношениях, торговле и выстроили планы на этот год.

Российский президент Владимир Путин провел в формате видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет пресс-служба Кремля.

В ходе онлайн-встречи лидеры двух государств подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025 год. Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина связаны схожестью национальных интересов и совпадением взглядов на отношения между держвами.

Он подчеркнул, что Россия и Китай выстраивают связи, которые не зависят от внешних и внутренних факторов, на основе дружбы, доверия, поддержки и взаимовыгоды,

Президент напомнил, что в 2024 году Россия и Китай отметили 75-летие установления дипотношений, дали старт проекту перекрестных Годов культуры. Кроме того, Путин вспомнил встречу на саммитах ШОС и БРИКС, а также свой майский визит в Китай.

Глава государства заявил, что Москва и Пекин координируют шаги на таких площадках, как ООН, ШОС, G20 и АТЭС. Кроме того, Путин сказал о совместном построении многополярного миропорядка, работе по обеспечению безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом.

Президент России сказал, что внешнеполитические связи и совместная двусторонняя работа играют ключевую стабилизирующую роль в международных делах.

Путин затронул и торгово-экономические отношения. По его словам, за 11 месяцев 2024 года товарооборот между странами превысил $220 млрд. По китайским данным, за весь год он составил около $245 млрд.

Российский лидер назвал Китай основным партнером России. Он также сказал, что Россия находится на пятом месте в списке стран-торговых контрагентов Китая.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что Китай – крупнейший потребитель российских энергоресурсов и добавил, что Россия лидирует по объему экспорта нефти и природного газа в КНР.

Кроме того, президент напомнил об успешных проектах Москвы и Пекина в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других областях. Он выделил проведение в Китае ярмарок товаров "Сделано в России".

Глава государства также рассказал о расширении гуманитарных связей, совместных мероприятиях, росте туристического потока и многом другом. Путин напомнил о приближающемся 80-летии годовщины Победы в Великой Отечественной войны и широком праздновании в России.

В заключение Путин поздравил Си Цзиньпина и весь китайский народ с Новым годом и наступающим праздником весны, пожелал здоровья, мира, процветания и "удачи в десяти тысячах дел".