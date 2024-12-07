Россия и Китай сообща содействуют справедливости в мире и поддерживают друг друга в основных вопросах, заявили в китайском посольстве в Москве. В частности, Москва разделяет позицию Пекина в вопросе с Сицзаном.

Москва и Пекин продолжают осуществлять взаимную поддержку по главным вопросам и сообща содействуют справедливости в мире, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Отношения двух стан находятся в лучшем периоде за счет стараний российского президента Владимира Путина и руководителя КНР Си Цзиньпина, отметил дипломат.

«Стороны оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга, совместно защищают международную справедливость. Россия понимает и поддерживает позицию Китая по вопросам, связанным с Сицзаном, поддерживает усилия Китая по обеспечению мира, стабильности, процветания и развития Сицзана»

- Чжан Ханьхуэй

Кроме того, Китай ожидает прибытия российских путешественников в Сицзан, который стал «чудом развития» страны. Зарубежные туристы смогут увидеть там дворец Потала, цветы гэсан и в целом ознакомиться с историей уникального региона, передал посол.

Он оценил развитие и прогресс Сицзана и назвал их новой величественной главой и возрождением в истории страны. Все это стало возможным благодаря китайской модернизации. В будущем мудрое управление позволит сохранить мир и безопасность в регионе, добавил Чжан Ханьхуэй в спецколонке издания ТАСС.