Вестник Кавказа

Россия в два раза увеличила ввоз китайских мандаринов

Россия в два раза увеличила ввоз китайских мандаринов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новому году 2025 в России будет больше китайских мандаринов. Импорт, по сравнению с прошлым сезоном, вырос более чем вдвое.

В России стало больше мандаринов из Китая, следует из данных китайской статистической службы, передает РИА Новости.

В 2024 году РФ импортировала мандаринов из КНР на $46,6 млн, на российский рынок поступило 48,5 тыс т цитрусовых, что больше прошлогодних показателей в 2,4 раза.

Поставки турецких мандаринов при этом снизились, а из Абхазии поступает противоречивая информация: поставки выше прошлогодних на фоне хорошего урожая, при этом сообщается, что некоторые грузовики с цитрусами не пропускают через российскую границу.

В список основных поставщиков России мандаринами входят помимо Китая, Турции и Абхазии также Грузия, Иран, Египет и Марокко.

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