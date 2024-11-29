Вестник Кавказа

Абхазские мандарины перестали пускать в Россию – Сухум

Абхазские мандарины перестали пускать в Россию – Сухум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии заявили, что поставки мандаринов из республики в Россию оказались под угрозой: в одной из партий российские инспекторы нашли опасных насекомых. Российская сторона ситуацию не комментировала.

Грузовики с абхазскими мандаринами не пропускают в Россию, рассказал и.о. главы Минсельхоза республики Беслан Джопуа.

По словам чиновника, специалисты кубанской фитосанитарной службы нашли в партии абхазских цитрусовых вредное насекомое трипс, передает Sputnik.

"К сожалению, пока машины (с цитрусами – ред.) возвращают, только несколько единиц пропустили, может быть, они были досмотрены до этого"

– Джопуа

И.о. министра добавил, что официальных бумаг от России не поступало. Тем не менее, грузовики с цитрусами "разворачивают" на границе, не пуская их в Россию.

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