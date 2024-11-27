Протесты в Абхазии не помешали поставкам мандаринов в Россию

Поставки мандаринов в Россию не снизились из-за волнений в Абхазии. Они также не повлияли на туризм.

Политическая обстановка в Абхазии не повлияла на поставки мандаринов: с начала октября в Россию было ввезено 12,5 тыс т плодов, что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей.

Ситуация в Абхазии также не затронула сферу туризма. Бронирования отелей в новогодние праздники не только не остановились, но и увеличились. Рост составил 40% в сравнении с январем 2024 года.

Протесты в Абхазии 2024

15 ноября оппозиционные силы Абхазии начали штурмовать здание парламента и администрации президента. Они выступали против ратификации соглашении между РФ и республикой об инвестиционной деятельности. При этом оппозиция уточняла, что их протест не носит антироссийский характер, что позже подтвердила Госдума РФ.

На фоне массовых волнений российский МИД выпустил заявление, в котором просили российских путешественников отказаться от посещения Абхазии и вернуться домой. Представители туристической сферы отмечали, что протесты не повлияют на отдых, так как все события происходят в столице Сухуме, а скопление отдыхающий находится в курортной зоне.