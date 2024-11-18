Вестник Кавказа

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свежий урожай цитрусовых и других фруктов, а также ход экспорта их в Россию обсудили на совещании у и.о. президента Абхазии. Было отмечено, что урожайность цитрусов в 2024 году в Абхазии заметно увеличилась.

Поставки мандаринов и прочих цитрусовых из Абхазии в Россию в этом году выросли, увеличилась и урожайность. Об этом стало известно на совещании, которое провел и.о. президента Бадра Гунба.

И.о. главы Минсельхоза Беслан Джопуа заявил, что в последние несколько лет в Абхазии стало выращиваться больше цитрусовых. За период с января по сегодняшний день из Абхазии в РФ поставлено свыше 9 тыс т этих фруктов, в минувшем году аналогичный показатель составлял 3,5 тыс т. А в целом за 2024 год власти Абхазии рассчитывают отправить россиянам около 37 тыс т цитрусовых.

Чиновник уточнил, что высокая урожайность цитрусовых может объясняться в том числе реализацией госпрограммы, в рамках которой выращивающие эти фрукты хозяйства получали лечебные препараты для растений.

Кроме мандаринов, уточнил Джопуа, наращиваются поставки также фейхоа и хурмы. По его словам, производители не сталкиваются ни с какими проблемами на границе при вывозе фруктов.

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