Фестиваль по очистке мандаринов снова примет Железноводск

Чемпионов по самой быстрой и качественной очистке мандаринов выберут перед Новым годом 2025 в Железноводске. Мандариновый фестиваль пройдет 21 декабря.

Жители и гости Железноводска смогут попробовать свои силы в очистке мандаринов и выбрать лучшего очистителя через месяц, на специальном фестивале, рассказали в мэрии города-курорта.

Яркое событие состоится на площади перед Пушкинской галереей, оно назначено на 21 декабря. Фестиваль будет проходить уже во второй раз.

Возраст участников значения не имеет. Главное – уметь чистить мандарины быстро и качественно, чтобы не страдала сочная мякоть.

Глава города Евгений Бакулин пояснил, что фестиваль послужит как бы подготовкой к Новому году, главным символом которого в России и служат мандарины.

"На фоне серой погоды оранжевые мандарины обязательно поднимут всем настроение"

– мэр