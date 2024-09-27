Азербайджан обеспечит Москву цитрусами для конкурса "Мандарин"

В новогодние каникулы жители и гости столицы смогут принять участие в конкурсе "Мандарин", задача в том, чтобы снять кожуру с цитруса единой лентой.
Конкурс будет проходить в период 2-7 января в парках Москвы: Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово. Финал конкурса пройдет в парке "Сокольники" 8 января.
Для веселого конкурса столица приобрела несколько тысяч мандаринов. Поставщиком стал Азербайджан.
"Азербайджанские мандарины среднего размера, легче очищаются, поскольку их кожица тонкая и эластичная"
– департамент культуры Москвы
Очищенные мандарины участники смогут съесть. Мандарины для конкурса будут выбираться одного размера, а победителями станут те участники, которые снимут с цитруса самую длинную ленточку кожуры, передает ТАСС.