Азербайджан обеспечит Москву цитрусами для конкурса "Мандарин"

Зимой в парках Москвы будет проходит витаминный конкурс "Мандарин". Участники будут стараться очистить цитрус единой лентой. Фрукты поступят из Азербайджана.

В новогодние каникулы жители и гости столицы смогут принять участие в конкурсе "Мандарин", задача в том, чтобы снять кожуру с цитруса единой лентой.

Конкурс будет проходить в период 2-7 января в парках Москвы: Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", усадьбе Воронцово. Финал конкурса пройдет в парке "Сокольники" 8 января.

Для веселого конкурса столица приобрела несколько тысяч мандаринов. Поставщиком стал Азербайджан.

"Азербайджанские мандарины среднего размера, легче очищаются, поскольку их кожица тонкая и эластичная"

– департамент культуры Москвы

Очищенные мандарины участники смогут съесть. Мандарины для конкурса будут выбираться одного размера, а победителями станут те участники, которые снимут с цитруса самую длинную ленточку кожуры, передает ТАСС.