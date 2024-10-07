Вестник Кавказа

Абхазия резко нарастила поставки мандаринов в Россию в 2024 году

Мандарин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала октября Абхазия уже поставила на российский рынок 25 т мандаринов. В прошлом году в это время сбор урожая едва начинался.

Сезон сбора цитрусовых в Абхазии осенью 2024 года начался раньше обычного, поставки в Россию идут полным ходом, поделился первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа.

Он рассказал, что в прошлом октябре экспортировать удалось только 150 кг мандаринов, в этом - уже около 26 т мандаринов ранних сортов.

Вопросы поставок через границу абхазских мандаринов, апельсинов и лимонов ГТК обсудит на встрече с руководством Краснодарской таможни на МАПП "Адлер" 15 октября.

"Мы надеемся, что так же, как и в прошлом году будут качественно и быстро обслужены наши участники внешнеэкономической деятельности, которые занимаются экспортом цитрусовых. Каких-либо сбоев в работе на сегодняшний день мы не ожидаем"

– Лабахуа

За весь сезон в Абхазии ожидается около 37 тыс т урожая цитрусовых, основная часть пойдет на экспорт в Россию, уточнил он в беседе с радио Sputnik.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Таможня аэропорта Сухума прошла подготовку в Сочи

Таможня аэропорта Сухума прошла подготовку в Сочи

Турпоток в Абхазию в 2024 году будет близок к рекорду

Турпоток в Абхазию в 2024 году будет близок к рекорду

&quot;Ласточка&quot; в Сухум совершила второй и последний рейс 2024

"Ласточка" в Сухум совершила второй и последний рейс 2024

Абхазия стала поставлять меньше фундука

Абхазия стала поставлять меньше фундука

Россияне полюбили Гагру на октябрь

Россияне полюбили Гагру на октябрь

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Туристический поезд в Абхазию установил рекорд по пассажиропотоку

Туристический поезд в Абхазию установил рекорд по пассажиропотоку

В России и Абхазии продолжается сезон купаний в Черном море

В России и Абхазии продолжается сезон купаний в Черном море

Мандарины из Абхазии повезли в Россию

Мандарины из Абхазии повезли в Россию

В Москву привезут абхазский фейхоа

В Москву привезут абхазский фейхоа

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы