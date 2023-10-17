Вестник Кавказа

Мандарины в России подорожают вдвое

Мандарины в России подорожают вдвое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость мандаринов в российских магазинах может подняться в два раза. Вероятными причинами выступили логистические проблемы поставщиков и нестабильный курс валюты.

Россияне могут столкнуться с подорожанием мандаринов вдвое зимой этого года, передала руководитель Ягодного союза Ирина Козий.

Она указала вероятные причины подорожания неотъемлемой части новогоднего стола:

  • Проблемы с логистикой;
  • Нестабильный курс рубля.

Специалист отметила в диалоге с изданием НСН, что привычного снижения цен к концу декабря также возможно не будет, так как международные поставщики сталкиваются с проблемами, влияющими на стоимость продукта в России.

Еще в магазинах могут отсутствовать мандарины из Марокко из-за напряженной ситуации в регионе, поэтому рынок может переключиться на продукцию из Турции и Египта.

Отметим, что более 20 т мандаринов отправились в Россию из солнечной Абхазии, стабильного поставщика оранжевого фрукта. В скором времени они появятся на полках магазинов.  

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