Вестник Кавказа

Президент Ирана совершит государственный визит в Азербайджан

Президент Ирана совершит государственный визит в Азербайджан
© Фото: сайт президента Ирана
Государственный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан состоится в апреле. О самом факте и о программе этого визита рассказали в иранском посольстве в Баку.

В апреле президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит государственный визит в Азербайджан. Об этом рассказали в посольстве ИРИ в Азербайджане.

Уточняется, что в ходе визита Пезешкиана будет проведен Азербайджано-иранский бизнес-форум. Кроме того, запланировано также подписание ряда документов.

Напомним, ранее сегодня в Баку прибыл советник президента Ирана по вопросам внешней политики Мехди Санаи. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи Мехди Санаи выразил признательность за прием и передал главе азербайджанского государства приветствия президента Ирана Масуда Пезешкиана. Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать и его приветствия иранскому президенту Ирана.

Мехди Санаи напомнил, что и прежде посещал Азербайджан, отметил, что является свидетелем устойчивого развития Азербайджана.

Он также обратил внимание на то, что Иран уделяет важное значение развитию отношений с соседними странами, особенно с Азербайджаном, с которым он связан историческими, религиозными и культурными узами. Санаи выразил удовлетворение текущим развитием отношений между странами во всех областях.

Ильхам Алиев, в свою очередь, обратил внимание на то, что Баку и Тегеран разделяют общие ценности, а также позитивно оценил динамику азербайджано-иранских визитов в последнее время.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что визит Мехди Санаи в Баку создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов азербайджано-иранской повестки.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта, в частности, развитие транспортного коридора Север-Юг, торгово-экономической, энергетической и других сферах, коснулись деятельности межправкомиссии.

Далее, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе строительства моста через реку Араз в направлении Агбенда.

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