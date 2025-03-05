Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и президент Турции провели телефонный разговор

Ильхам Алиев и президент Турции провели телефонный разговор
© Фото: сайт президента Азербайджана
Лидеры Азербайджана и Турции провели телефонный разговор, в котором поздравили друг друга с Рамазаном, а также обсудили отношения между странами.

29 марта президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба лидера Азербайджана.

Главы государств поздравили друг друга с Рамазаном, а также передали праздничные пожелания народам двух стран. 

Лидеры Азербайджана и Турции также поделились своими оценками развития отношений между Баку и Анкарой, отметив братский и союзнический характер межгосударственных связей. Главы государств также выразили пожелание встретиться в обозримой перспективе.

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