Вестник Кавказа

Путин и Эрдоган договорились по Черному морю

Олег Ульянов, Владимир Елизаров
Путин и Эрдоган договорились по Черному морю
© Фото: сайт президента Турции
Президенты РФ и Турции провели телефонный разговор, посвященный региональным и глобальным проблемам. Особое внимание Путин и Эрдоган уделили вопросам украинского урегулирования и договоренностям по Черному морю.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование, договоренности по Черному морю, а также ряд других вопросов. 

Как сообщили в администрации турецкого лидера, президенты обсудили двусторонние отношения. Была затронута тема урегулирования украинского конфликта. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку мирному процессу, а также организовать переговоры. 

Отдельной темой обсуждения стали договоренности по Черному морю. Эрдоган отметил, что Анкара будет делать все необходимое для воплощения в жизнь мирных инициатив по судоходству в черноморской акватории.     

"Шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта"

– администрация президента Турции  

Лидер Турции также отметил важность сотрудничества с Россией по ситуации в Сирии.

В Кремле назвали разговор между лидерами "обстоятельным". В администрации президента РФ рассказали, что стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, отметив также рост торговли между странами. 

Владимир Путин также рассказал о ходе диалога РФ с США по мирному урегулированию украинского кризиса. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили итоги недавних переговоров экспертных групп двух стран в Эр-Рияде. 

Президент России отметил, что Киев продолжает попытки ударов по энергетической инфраструктуре РФ, несмотря на договоренности о 30-дневном моратории на подобные атаки. 

Как сообщили в администрации президента РФ, стороны также обсудили устранение препятствий для российского судоходства в контексте договоренностей по Черному морю. 

Лидер РФ поздравил своего коллегу и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.

Потенциал Турции в украинском урегулировании

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Турция вполне может быть задействована в практических мерах украинского урегулирования, если на это согласятся ведущие переговоры стороны.

"Это зависит от того, какие договоренности были достигнуты между Россией и США к настоящему моменту и какими будут правила прекращения огня на Черном море в окончательном виде – в особенности на кого будет возложена миссия контроля. Я не исключаю такого сценария, что Эрдогану удастся продавить свою позицию и убедить Вашингтону и Москву в необходимости участия Турции в контроле за прекращение огня на Черном море", - сказал он.

"Теперь посмотрим, как на это отреагируют, согласятся ли на турецкую инициативу в Москве и в Вашингтоне. Кстати, в данном случае с Киевом проблем не будет, так как Владимир Зеленский во многом действует с оглядкой на Эрдогана. Но в первую очередь вопрос о перемирии на Черном море будет решаться в рамках договоренностей между США и Россией. Если они будут согласны, то да, Турция получит миротворческую миссию на Черном море", - сообщил Кирилл Семенов.

Интересы Турции в украинском урегулировании

Эксперт РСМД обратил внимание на политические мотивы Турции. "Основная задача – обеспечить себе господство в черноморском бассейне. Отсюда, к примеру, желание получить контроль над украинскими портами, прежде всего над Одессой. Это основная цель Турции, и она будет к ней идти, в том числе поддерживая миротворческие усилия на Украине", - ожидает регионовед.

"Возможно, Турция даже выйдет с предложением, что она будет участвовать в миротворческой миссии не как страна НАТО, а как представитель Глобального Юга, чтобы все стороны это устроило. Для Турции очень важно сохранить значительную роль в урегулировании украинского конфликта, и в случае Черного моря у нее есть рычаги – контроль за проливами с возможностью их закрывать и открывать", - продолжил Кирилл Семенов.

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