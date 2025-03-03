Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений

Главы Турции и Узбекистана обменялись поздравлениями с Рамазан-байрамом и обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-турецких отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Турци Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, а также отмечены продолжающиеся интенсивные контакты на всех уровнях"

- пресс-служба президента Узбекистана

В ходе беседы лидеры двух стран отметили, что между ними растут объемы товарооборота и инвестиций, количество совместных проектов и предприятий, а также частота прямых авиарейсов, передает Trend.

Стороны особо отметили подготовку к предстоящему заседанию Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и запланированного саммита Организации тюркских государств, а также запланированных в Узбекистане заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума, а также визита делегации Великого национального собрания Турции для участия в 150-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза.

Главы государств искренне пожелали братским народам Узбекистана и Турции мира, благополучия и процветания, говорится в сообщении.