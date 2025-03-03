Вестник Кавказа

Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений

Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Главы Турции и Узбекистана обменялись поздравлениями с Рамазан-байрамом и обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-турецких отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Турци Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели телефонный разговор, в ходе которого главы двух государств обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, а также отмечены продолжающиеся интенсивные контакты на всех уровнях"

- пресс-служба президента Узбекистана

В ходе беседы лидеры двух стран отметили, что между ними растут объемы товарооборота и инвестиций, количество совместных проектов и предприятий, а также частота прямых авиарейсов, передает Trend.

Стороны особо отметили подготовку к предстоящему заседанию Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и запланированного саммита Организации тюркских государств, а также запланированных в Узбекистане заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума, а также визита делегации Великого национального собрания Турции для участия в 150-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза.

Главы государств искренне пожелали братским народам Узбекистана и Турции мира, благополучия и процветания, говорится в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1660 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Какого числа Ураза-байрам 2025: все, что нужно знать перед главным праздником в исламе

Какого числа Ураза-байрам 2025: все, что нужно знать перед главным праздником в исламе

Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции

Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции

Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Генсек ООН поздравил мир с Наврузом

Генсек ООН поздравил мир с Наврузом

Отдых в Таиланде весной 2025: куда поехать в марте, апреле и мае?

Отдых в Таиланде весной 2025: куда поехать в марте, апреле и мае?

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

Работу высокогорного катка Медео продлили из-за Новруза

С праздником Навруз 2025: что это такое и когда, поздравления и открытки

С праздником Навруз 2025: что это такое и когда, поздравления и открытки

В Иране на празднике огня погибли 15 человек

В Иране на празднике огня погибли 15 человек

В Таджикистане насчитали лишь 17 участников войны

В Таджикистане насчитали лишь 17 участников войны

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы