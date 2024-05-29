Вестник Кавказа

Турция и Узбекистан привлекут по миллиону туристов в каждую страну

Дворец Топкапы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристическую отрасль намерены развивать Анкара и Ташкент. Стороны договорились о совместных культурных проектах, а также инвестициях.

Турция и Узбекистан подписали соглашение, в рамках которого будет запущен проект "Миллион+Миллион", направленный на развитие туризма в каждой из стран. 

В основе проекта – желание достичь порога в миллион туристов с каждой стороны. Анкара и Ташкент условились увеличить число рейсов между туристическими центрами, а также развивать культурное сотрудничество. 

Также в рамках программы планируется развивать паломническую сферу. 

Турецкая сторона также выказала заинтересованность в инвестициях. Подписано соглашение об инвестициях Анкары в ряд гостиничных проектов в Бухаре, Самарканде, Фергане и других культурно значимых городах центральноазиатской республики. 

Отмечается, что общий объем турецких вложений составит около $170 млн.

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