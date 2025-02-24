Дроны для сельского хозяйства из Ирана появятся в Узбекистане

Иран экспортирует в Узбекистан партию специальных дронов для сельского хозяйства. Ранее Иран и Узбекистан пописали два аграрных соглашения.

Иранские агродроны Sirang UAV начнут использовать в Узбекистане.

Иранский производитель направит в республику партию дронов для использования в сельском хозяйстве, а также создаст в Узбекистане инфраструктуру для технического обслуживания современного беспилотного оборудования.

Соответсвующее соглашение подписано Минсельхозом Узбекистана в рамках визита в Тегеран. Стороны заключили два новых соглашения, касающихся аграрного сотрудничества: меморандум о механизации с/х в Узбекистане с использованием аграрной техники из Ирана, а также контракт на тестирование и поэтапную локализацию иранских удобрений и пестицидов Nutritech.