Вестник Кавказа

Иран больше чем на треть нарастил экспорт продукции аграриев

Иран больше чем на треть нарастил экспорт продукции аграриев
© Фото: IRNA
Только за последние полгода экспорт иранской сельскохозяйственной продукции в соседние страны вырос на 35%, сообщил сегодня глава Минсельхоза ИРИ Гуламреза Нури Кезелдже.

Иран продолжает активно развивать сельское хозяйство – количество продукции, производимой иранскими аграриями, выросло на 3,3%, а сельскохозяйственный сектор стал лидером экономического развития после нефтяной отрасли, сообщил сегодня глава Минсельхоза страны Гуламреза Нури Кезелдже.

Значительно, больше чем на треть, за последние полгода вырос и экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана – он увеличился примерно на 35%, заявил министр, выступая перед участникам пятничной молитвы в Тегеране, передает иранское информационное агентство IRNA.

В течение последних семи месяцев правительство Ирана активно развивает сотрудничество с соседними странами – это позволяет проводить с ними обмен необходимыми товарами и как следствие обеспечить продовольственную безопасность ИРИ, отметил Кезелдже.

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