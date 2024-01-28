Вестник Кавказа

Новую мечеть в столице Гвинеи назвали именем Эрдогана

Новую мечеть в столице Гвинеи назвали именем Эрдогана
© Фото: пресс-служба президента Турции
Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сегодня в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия новой мечети в столице Гвинеи городе Конакри – власти страны приняли решение назвать гигантскую мечеть его именем.

В столице Гвинеи Конакри сегодня открылась новая мечеть, способная одновременно принимать 2,1 тысяч верующих мусульман – в открытии нового храма, названного именем президента Турции, в режиме видеоконференции из своей резиденции в Стамбуле принял участие сам Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мечети – это не просто сооружения, построенные из камня и раствора, а творения, возведенные с помощью разума, веры и совести. Сегодня мы открыли не только мечеть, но и установили мост братства, который пролегает от сердца к сердцу"

- Реждеп Тайип Эрдоган

Отметив, что новая мечеть станет символом братства между народами Турции и Гвинеи, президент страны поразился ее архитектурой, орнаментом и очертаниями, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Глава турецкого государства поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта строительства мечети, в том числе сотрудников и строителей базирующейся в Стамбуле турецкой строительной компании Albayrak Group.

Сооружение впечатляет: оно создает эффект единого объема и портика из архитектуры османских мечетей на площади в 3,2 тыс кв м и отражает богатые декоративные мотивы турецко-исламской традиции, а одновременно молиться здесь могут 2,1 тыс человек.

Построили мечеть в рекордные сроки – ее фундамент был заложен в 2023 году.

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