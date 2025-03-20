Турецкая оппозиция начинает сбор подписей за досрочные выборы

В Турции нарастает градус противостояния между Эрдоганом и оппозицией: противники действующей власти намерены добиться проведения досрочных президентских выборов.

Турецкая оппозиция составила "график" протестных акций: митингующие намерены выходить на площади городов каждые выходные в одной из провинций, а также каждую среду собираться в Стамбуле, рассказал после очередного митинга лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель.

"Сегодня 2,2 млн человек вышли на площадь Малтепе [в Стамбуле]. Я хотел бы поблагодарить всех наших граждан, которые заполнили площади для защиты справедливости. Это лишь начало. Теперь мы будем выходить на площади каждые выходные в одной из провинций и каждую среду в одном из районов Стамбула"

– Озгюр Озель

Также верхушка оппозиции сообщила о планах добиться проведения досрочных президентских выборов в Турции. Озель объявил о старте кампании по сбору подписей за проведение в стране досрочных президентских выборов. Лидер НРП пообещал собрать подписи у половины населения республики и "свергнуть правительство".

Озель также призвал своих сторонников отказаться от контента государственных телеканалов и не читать проправительственных газет.

Напомним, что протесты в Турции начались после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции.