Оппозиция начала массовый протест в Стамбуле

В стамбульском районе Малтепе в Турции проходит очередной митинг оппозиции. Протестующие выступают в поддержку недавно арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Массовый митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходит в районе Малтепе в азиатской части города, сообщили СМИ.

Главным организатором протеста выступила Народно-республиканская партия (НРП) с целью поддержать Имумоглу в качестве оппозиционного кандидата на пост президента Турции. В нем также принимают участие пять других оппозиционных партий, передали в издании ТАСС.

По данным СМИ, участники протеста держат в руках флаг Турции и скандируют лозунги в поддержку задержанного мэра Стамбула. Из уст митингующих слышны следующие требования: освобождение Имамоглу, отставка правительства и проведение внеочередных выборов.

Из-за протеста в районе Малтепе и ближайших к нему территориях усилены меры безопасности.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции с просьбой остановить "уличный террор" в крупных городах страны.