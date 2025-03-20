Вестник Кавказа

Оппозиция начала массовый протест в Стамбуле

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В стамбульском районе Малтепе в Турции проходит очередной митинг оппозиции. Протестующие выступают в поддержку недавно арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Массовый митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу проходит в районе Малтепе в азиатской части города, сообщили СМИ.

Главным организатором протеста выступила Народно-республиканская партия (НРП) с целью поддержать Имумоглу в качестве оппозиционного кандидата на пост президента Турции. В нем также принимают участие пять других оппозиционных партий, передали в издании ТАСС.

По данным СМИ, участники протеста держат в руках флаг Турции и скандируют лозунги в поддержку задержанного мэра Стамбула. Из уст митингующих слышны следующие требования: освобождение Имамоглу, отставка правительства и проведение внеочередных выборов.

Из-за протеста в районе Малтепе и ближайших к нему территориях усилены меры безопасности.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции с просьбой остановить "уличный террор" в крупных городах страны.

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