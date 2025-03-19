Арестованный мэр Стамбула: биография, политика и отношение к России

Мэр Стамбула, арестованный 19 марта, оказался настолько популярен, что протесты в турецких городах не утихают уже больше недели. Расскажем, кто такой Экрем Имамоглу, какие у него политические взгляды и за что его арестовали.

Когда и как Экрем Имамоглу стал мэром Стамбула?

Об Имамоглу, политике из Республиканской народной партии мало кто знал до его внезапной победы на выборах мэра Стамбула 6 лет назад. Тогда ему удалось занять должность в результате яростной борьбы с Бинали Йылдырымом, кандидатом от правящей Партии справедливости и развития. Имамоглу получил поддержку жителей самого большого города в Турции, в том числе и национальных меньшинств, благодаря обещаниям разрешить, в первую очередь, проблемы бедности. 49-летний политик смог обратить свою неизвестность в преимущество: в ходе кампании он всячески демонстрировал, что близок к избирателям, как консервативных, так и более либеральных взглядов.

© Фото: Hilmi Hacaloğlu/общественное достояние

Экрем Имамоглу до Стамбула

Мэром Стамбула Имамоглу стал, благодаря своему успешному предыдущему опыту: с 2014 по 2019 год он занимал должность мэра Бейликдюзю, района на европейской части Стамбула и добился определенных успехов за счет привлечения инвестиций в строительство домов и детских садов, университетских общежитий и парков.

Экрем Имамоглу грек?

Накануне муниципальных выборов 2019 года Экрема Имамоглу критиковали за то, что он якобы грек, и, соответственно, не может в полной мере представлять турецкое большинство Стамбула. Слухи о том, что Имамоглу не турок, возникли после публикации в одной из греческих газет статьи под названием ”Грек, который завоевал Стамбул”, а также в связи с тем, что родился ныне арестованный мэр в Трабзоне - на побережье Черного моря, где ранее проживало немало греков.

Биография Экрема Имамоглу

Имамоглу родился в 1970 году в деревне Джевезли. Его отец - бизнесмен, а мама фермер.

В детстве начал играть в гандбол, потом увлекся футболом. Страсть к футболу Имамоглу сохранил и в зрелом возрасте.

По окончании старшей школы Трабзона поступил на факультет коммуникаций Американского университета Гирне, который находится в Северном Кипре.

В 1987 году переехал с семьей в Стамбул, где завершил обучение на факультете управления Стамбульского университета.

В 1992 году начал работать в семейной строительной компании в должности председателя совета директоров.

В 2002 году стал принимать участие в управлении футбольным клубом ”Трабзонспор”. Позднее работал менеджером стамбульского клуба ”Бейликдюзюспор”.

В 2008 году вступил в Республиканскую народную партию и выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Бейликдюзю в 2009 году, однако партия его назначила окружным председателем центрального исполнительного комитета.

В 2014 году участвовал в выборах мэра Бейликдюзю и одержал победу, увеличив поддержку своей партии с 30 до 50%.

В 2018 году был выдвинут в качестве кандидата на пост мэра Стамбула.

В 2019 году победил на муниципальных выборах дважды в связи с тем, что результаты первых выборов были аннулированы.

В 2024 году был переизбран на пост мэра.

© Фото: Hilmi Hacaloğlu/общественное достояние

Жена и дети Имамоглу

В 1995 году Экрем Имамоглу женился. Его женой стала Дилек Кайя из Трабзона, получившая образование по специальности государственные финансы. После победы мужа на выборах Дилек стала публичной фигурой, при этом не участвуя в политических процессах. Она занимается вопросами женщин, детей и людей с ограниченными возможностями. У Экрема и Дилек Кайя трое детей.

Политические взгляды Имамоглу

Сам себя Имамоглу называет социал-демократом. Как мэр Стамбула он занимался, в первую очередь, решением социал-экономических вопросов:

боролся с бедностью

обеспечивал экономическую и психологическую поддержку семьям

продвигал социальное строительство

оказывал поддержку фермерам

осуществлял транспортные реформы.

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Экрем Имамоглу и Россия

Какова позиция Экрема Имамоглу в отношении России, неизвестно. Будучи мэром Стамбула, он никогда этот вопрос открыто не обсуждал. Его партия в целом нейтрально относится к России, при этом поддерживая проевропейский курс Турции.

Что случилось с мэром Стамбула?

19 марта мэра Стамбула был арестован по обвинению в вымогательстве, отмывании денег, поддержке терроризма, в частности Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией, взяточничестве и коррупции. Партия Имамоглу считает обвинения политическими. Жители Стамбула и других турецких городов, в том числе Анкары и Измира, выражают поддержку Имамоглу протестами. Вскоре после ареста Имамоглу был выдвинут Республиканской народной партией кандидатом для участия в выборах президента, которые назначены на 2028 год. Однако если Имамоглу будет признан виновным по выдвинутым обвинениям, то принимать участие в выборах он не сможет.