В ходе протестов задержали почти 1,9 тыс человек в Турции

МВД Турции сообщило о задержании почти 1,9 человек, связанных с последними протестными акциями в стране. Примерно 14% от этого числа были арестованы.

В Турции задержали примерно 1,8 тыс демонстрантов, участвовавших в митингах, которые длятся с середины прошлой недели. Об этом рассказал в ходе брифинга 27 марта глава МВД страны.

"После этих протестов было задержано 1879 подозреваемых. 260 из них были арестованы"

– Али Ерликая

Министр указал на то, что среди задержанных есть 12 человек, подозреваемых в связях с различными террористическими организациями.

Напомним, протестные акции стали происходить в крупных городах Турции с 19 марта, когда был задержан Экрем Имамоглу, действующий глава Стамбула. В воскресенье он был арестован.