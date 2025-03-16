Эрдоган обратился с призывом к оппозиции в Турции

Глава турецкого государства призвал оппозиционеров остановить "уличный террор". Митинги в крупных городах республики длятся уже целую неделю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в парламента 26 марта обратился к оппозиции. Глава государства отметил, что им пора прекратить заниматься "уличным террором".

"Я напоминаю руководству Народно-республиканской партии, что сколько бы вы ни опускали уровень, это бесполезно, паста вытекает из тюбика. Ваше колесо коррупции разоблачено. Перестаньте разбрасывать грязь направо и налево, остановите уличный террор"

– президент республики

В своем обращении он также использовал фразу, которую приписывают российскому писателю Александру Солженицыну.

"Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут, но они по-прежнему продолжают лгать"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, ровно неделю назад в крупных городах Турции начались акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В минувшее воскресенье он был арестован.