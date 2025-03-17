Вестник Кавказа

Суды арестовали более полусотни человек после протестов в Турции

Суды арестовали более полусотни человек после протестов в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стамбульские суды арестовали свыше 50 человек, задержанных на митингах. В целом с начала протестов правоохранители задержали уже более 1,4 тыс человек.

Суды постановили арестовать более полусотни участников митингов в Турции, происходивших вопреки предписанию городских властей. Об этом сообщают местные СМИ.

Среди арестованных есть также представители прессы.

"Суды постановили арестовать 55 человек, в том числе семерых журналистов"

– телеканал Halk TV

По его данным, шесть городских судов рассмотрели дела 206 протестующих.

Согласно последней информации, с начала протестов, начавшихся в крупных городах республики в середине прошлой недели, задержали более 1,4 тыс человек.

Напомним, причина массовых митингов – задержание Экрема Имамоглу, действующего мэра Стамбула. В минувшее воскресенье градоначальника арестовали.

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