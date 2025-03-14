С начала протестов задержано более тысячи человек в Турции

В МВД Турции сообщили о задержании более 1,1 тыс демонстрантов на массовых митингах, начавшихся в крупных городах страны в прошлую среду. Протестующие недовольны задержанием и арестом действующего стамбульского мэра.

Сотрудники полиции в Турции задержали более 1130 участников митингов, охвативших крупные города страны c 19 марта. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях глава МВД республики.

"В ходе этих действий были изъяты кислота, камни, палки, петарды, молотки, топоры и ножи. Продолжаются судебные разбирательства в отношении тех, кто нападает на полицию, наносит ущерб общественному имуществу и угрожает безопасности нашего народа"

– Али Ерликая

Глава ведомства отметил, что на происходящих с середины прошлой недели протестных акциях получили ранения 123 полицейских.

Ранее ряд сообщил, что после вчерашнего митинга в Стамбуле было задержано примерно 100 протестующих.