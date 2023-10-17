Трабзон 2025: зачем ехать, что посмотреть?

Трабзон или на греческий манер Трапезунд считается провинциальным турецким городом, своего рода перевалочным пунктом по дороге в Стамбул. В апреле ожидается старт запуска грузопассажирского парома Сочи-Трабзон. На судне смогут могут разместиться 450 пассажиров и 200 автомобилей. Расскажем, где находится Трабзон и зачем туда ехать.

Богатая и своеобразная история города, где горы целуют море, а хвойные деревья подступают к самому побережью, где каждый камень хранит в себе память о прошедших веках, достойна того, чтобы узнать ее получше.

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Где находится Трабзон?

Современный Трабзон — столица одноименной турецкой провинции — крупнейший город в Восточном Караденизе с населением почти 800 тыс. человек. Город был основан около 756 г. до н.э. греческими колонистами. Корень слова «трапезус» в греческом означает «стол».

Во времена Римской империи Трабзон, находящийся на маршруте Шелкового пути, был одной из стоянок римского флота на Черном море, что положительно отражалось на экономическом состоянии местного населения.

После римлян Трабзоном управляла Византийская империя, затем Трабзонская империя. Некоторое время эта земля выступала в качестве государства-клиента Королевства Грузии.

На каком языке говорят в Трабзоне?

Богатая история Трабзона отражается в языках, на которых говорят в провинции. Турецкий язык отличается от того, на котором говорят в западной Турции. Здешний диалект турецкого имеет тесные связи с понтийским греческим, а также с армянским языками. Помимо трабзонского турецкого здесь говорят на греческом и армянском языках.

Когда ехать в Трабзон?

Большое преимущество Трабзона в его климате. Температура мягкая в течение всего года — ни холода зимой, ни жары летом. Тем не менее лучшее время здесь — поздняя весна и все лето, когда температура воздуха колеблется от 18 до 24 градусов, а дожди редки.

Экономическим преимуществом Трабзона можно считать демократичный ценник по сравнению с Антальей, Фетхие или Мармарисом. Да и морская вода, если ее сравнивать с соседним Батуми, намного чище из-за меньшего количества отдыхающих.

Достопримечательности Трабзона

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Панагия Сумела

Монастырь Панагия Сумела (в переводе с греческого — «святая всех святых с горы Мела») — один из старейших православных монастырей мира. Для Трапезундской империи Сумела стала примерно тем же, чем был Афон для Византийской — главным духовным и интеллектуальным центром, на который императоры не жалели денег.

Основание монастыря в IV веке и его развитие V веке связывают с именами монахов Варнавы и Софрония.

На протяжении нескольких столетий Панагия Сумела оставалась основной святыней не только для греков Понта, но и христианства всего мира. Наибольшего расцвета монастырь достиг в XVIII-XIX веках.

Исторические события начала XX века, приведшие к выдавливанию греческого православия с этих мест, означали конец монашеской жизни Панагии Сумела.

С 2021 года монастырь действует только как музей. Однако и в этом качестве не перестает поражать многочисленных туристов.

Построенный прямо в скале на высоте около 1200 метров монастырь выглядит как чудо архитектуры, буквально зависшее над пропастью. Природное расположение и уникальная роспись, фрески, покрывающие стены и потолки, и сегодня поражают деталями. От них веет настоящим величием истории, спрятанной в этих горах.

Музей Айя-София

Исторический и религиозный памятник, служивший православной церковью, затем мечетью, а сегодня - музеем. Фрески, украшающие музей, несут в себе элементы византийской и грузинской культуры.

Павильон Ататюрка

Историческая вилла, где Мустафа Кемаль Ататюрк несколько раз останавливался во время своих визитов в Трабзон. Его волей вилла была завещана Турецкой Республике. Сегодня здесь музей, где посетители могут ознакомиться с личными вещами Ататюрка и насладиться прогулкой по цветочному саду.

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Трабзонская крепость

Крепость, построенная во времена Римской империи использовалась как византийцами, так и Трапезундской империей и османами. Возведенная с целью обороны сейчас она привлекает туристов своим историческим обликом и панорамным видом на город.

Озеро Узунгель

Пресное озеро, укрывшееся в горной расщелине, поражающее своей умиротворенностью и покоем. Вытянувшееся примерно на 1 км озеро стало местом отдыха как для местных жителей, так и для иностранных туристов. Здесь расположены отели и кемпинги, гостеприимно предлагающие своим посетителям комфорт и блюда из форели, которой богато озеро.

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Шоппинг в Трабзоне

Если вы хотите пройтись по магазинам, то вам - в Forum. Это самый большой ТЦ в городе. Здесь можно найти все — от одежды и обуви до электроники и украшений. Но у туристов особо популярны магазинчики в центре города около площади Meydan, где можно приобрести товары местных производителей — уникальные аксессуары и изделия ручной работы.

Еда в Трабзоне

Морепродукты — основной ингредиент трабзонской кухни. Особенно популярны анчоусы как тушеные, так и жареные. Алкоголь здесь довольно деликатная тема. В меню многих ресторанов он отсутствует. Зато можно вовсю насладиться турецким кофе, который здесь любят и знают в нем толк.