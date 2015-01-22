Грузинский полузащитник может перейти в "Спортинг"

25-летний грузин Кочорашвили из "Леванте" стал трансферной целью португальского "Спортинга". За игрока предложили 7 млн евро.
Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили из "Леванте" может сменить чемпионат. Игроком центра поля испанского клуба заинтересовался португальский гранд "Спортинг".
Сообщается, что представители португальского клуба уже проводят переговоры с "Леванте" и агентами футболиста. Португальцы готовы заплатить 7 млн евро.
Пока остается неизвестным, согласится ли "Леванте" отпустить одного из лидеров команды за достаточно скромную сумму. Кочорашвили в этом сезоне выходил за испанский клуб в 25 матчах, забив шесть раз и отдав четыре голевые передачи.