Вестник Кавказа

Хвичу включили в список лучших футболистов мира

Хвичу включили в список лучших футболистов мира
© Фото: сайт “Наполи“
Хвича Кварацхелия вошел в число лучших футболистов мира. В этот же список попал вратарь Георгий Мамардашвили. Лидером рейтинга стал Винисиус Жуниор.

Грузинский футболист, полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия был включен в число лучших игроков мира по версии британского издания Fourourtwo.

Газета поместила «Кварадону» на 30-е место в списке, который состоит из 100 футболистов. Лидером рейтинга стал форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что издание добавило в рейтинг и голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили, он расположился на 83-й строчке. Авторы отметили потенциал вратаря.

Говоря о Хвиче, эксперты заявили, что, несмотря на снижение стоимости после победы с «Наполи» в чемпионате Италии, он на Евро-2024 «показал мир, кто он есть».

Известный футбольный портал Transfermarkt оценивает Кварацхелия в 80 млн евро. Что касается Мамардашвили, то сайт считает его самым дорогим голкипером мира — 45 млн евро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
735 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в &quot;Наполи&quot;

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в "Наполи"

Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

Италия признала гол грузинского футболиста лучшим в 2023 году

Италия признала гол грузинского футболиста лучшим в 2023 году

Хвичу номинировали на приз лучшему футболисту 2023 года

Хвичу номинировали на приз лучшему футболисту 2023 года

В Грузии выбрали лучшего футболиста страны

В Грузии выбрали лучшего футболиста страны

&quot;Кварадона&quot; стал одним из лучших ассистентов в Европе

"Кварадона" стал одним из лучших ассистентов в Европе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы