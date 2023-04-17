Хвичу включили в список лучших футболистов мира

Хвича Кварацхелия вошел в число лучших футболистов мира. В этот же список попал вратарь Георгий Мамардашвили. Лидером рейтинга стал Винисиус Жуниор.

Грузинский футболист, полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия был включен в число лучших игроков мира по версии британского издания Fourourtwo.

Газета поместила «Кварадону» на 30-е место в списке, который состоит из 100 футболистов. Лидером рейтинга стал форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что издание добавило в рейтинг и голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили, он расположился на 83-й строчке. Авторы отметили потенциал вратаря.

Говоря о Хвиче, эксперты заявили, что, несмотря на снижение стоимости после победы с «Наполи» в чемпионате Италии, он на Евро-2024 «показал мир, кто он есть».

Известный футбольный портал Transfermarkt оценивает Кварацхелия в 80 млн евро. Что касается Мамардашвили, то сайт считает его самым дорогим голкипером мира — 45 млн евро.