Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия в очередной раз признан игроком месяца в итальянской Серии А.

Игрок "Наполи" и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия получил приз лучшему игроку сентября в серии А, передают спортивные СМИ.

Звезда "Наполи" был выбран лучшим по опросу болельщиков, обойдя пять других номинантов. Отбор номинантов проводила специальная программа, которая учитывает множество технических и тактических показателей в игре футболистов.

Отметим, что приз лучшему игроку лиги Кварацхелия получает уже в четвертый раз.

Напомним, что грузин перешел в "Наполи" в 2022 году и быстро стал одной из главных звезд команды, а также любимцем болельщиков. Ранее игрок выступал в России за "Рубин" и "Локомотив".