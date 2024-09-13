Вестник Кавказа

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия в очередной раз признан игроком месяца в итальянской Серии А.

Игрок "Наполи" и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия получил приз лучшему игроку сентября в серии А, передают спортивные СМИ. 

Звезда "Наполи" был выбран лучшим по опросу болельщиков, обойдя пять других номинантов. Отбор номинантов проводила специальная программа, которая учитывает множество технических и тактических показателей в игре футболистов. 

Отметим, что приз лучшему игроку лиги Кварацхелия получает уже в четвертый раз. 

Напомним, что грузин перешел в "Наполи" в 2022 году и быстро стал одной из главных звезд команды, а также любимцем болельщиков. Ранее игрок выступал в России за "Рубин" и "Локомотив".

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