Вестник Кавказа

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в "Наполи

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в "Наполи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Болельщики "Наполи" признали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком месяца. Ведущие спортивные порталы высоко оценили игру футболиста.

Болельщики итальянского "Наполи" выбрали лучшего игрока августа, им стал футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия", пишет пресс-служба клуба.

В августе Хвича особенно отличился в игре против "Болоньи". Неаполитанцы разгромили противника со счетом 3:0, а весомый вклад в победу внес именно Кварацхелия. Сначала он удачно ассистировал на капитана команды Джованни Ди Лоренцо, а затем забил сам.

Игру полузащитника также оценили известные спортивные порталы Flashscore, Sofascore и Whoscored. Эксперты дали высокие баллы хавбеку.

Помимо этого, телекомпания DANZ, являющаяся партнером итальянского футбольного первенства, а также другие ведущие издания, назвали Хвичу лучшим игроком матча.

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