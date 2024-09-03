Вестник Кавказа

Уткин вернулся в "Ахмат"

Уткин вернулся в "Ахмат"
Даниил Уткин, права на которого принадлежат "Ростову", проведет этот сезон в "Ахмате". Несколько лет назад хавбек уже выступал за грозненцев.

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Даниил Уткин продолжит карьеру в "Ахмате". Об этом сказано в Telegram-канале клуба из Чечни.

Грозненская команда взяла 24-летнего хавбека в аренду до конца нынешнего сезона.

Статистика

Уткин уже защищал цвета "Ахмата" в 2021 и 2022 годах. В том сезоне он провел за команду 28 матчей в первенстве России, отметившись в них 9 забитыми мячами.

В текущем сезоне хавбек провел за "Ростов" 5 игр.

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