Уткин вернулся в "Ахмат"

Даниил Уткин, права на которого принадлежат "Ростову", проведет этот сезон в "Ахмате". Несколько лет назад хавбек уже выступал за грозненцев.

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Даниил Уткин продолжит карьеру в "Ахмате". Об этом сказано в Telegram-канале клуба из Чечни.

Грозненская команда взяла 24-летнего хавбека в аренду до конца нынешнего сезона.

Статистика

Уткин уже защищал цвета "Ахмата" в 2021 и 2022 годах. В том сезоне он провел за команду 28 матчей в первенстве России, отметившись в них 9 забитыми мячами.

В текущем сезоне хавбек провел за "Ростов" 5 игр.