Тренер Ташуев вернулся в «Ахмат»

Новым главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев. Он сменил на посту Магомеда Адиева. Ташуев ранее руководил грозненским клубом.

Футбольный специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером грозненского «Ахмата», пишет пресс-служба клуба из Чечни.

Отмечается, что соглашение рассчитано на два года. Ташуев сменил на посту Магомеда Адиева, которого уволили 1 сентября.

65-летний Ташуев уже руководил «Ахматом». В сезоне 2022-2023 он привел грозненцев к наивысшему результату в РПЛ – пятому месту.

В настоящее время клуб из Чечни после 7 туров имеет на своем счету 5 очков и располагается в зоне вылета.