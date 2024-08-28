Вестник Кавказа

Тренер Ташуев вернулся в «Ахмат»

Тренер Ташуев вернулся в «Ахмат»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев. Он сменил на посту Магомеда Адиева. Ташуев ранее руководил грозненским клубом.

Футбольный специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером грозненского «Ахмата», пишет пресс-служба клуба из Чечни.

Отмечается, что соглашение рассчитано на два года. Ташуев сменил на посту Магомеда Адиева, которого уволили 1 сентября.

65-летний Ташуев уже руководил «Ахматом». В сезоне 2022-2023 он привел грозненцев к наивысшему результату в РПЛ – пятому месту.

В настоящее время клуб из Чечни после 7 туров имеет на своем счету 5 очков и располагается в зоне вылета.

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