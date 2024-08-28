Вестник Кавказа

"Ахмат" ищет нового главного тренера

ФК “Ахмат“
© Фото: сайт футбольного клуба “Ахмат“
Накануне Магомед Адиев ушел с поста главного тренера ФК "Ахмат". Основным кандидатом на то, чтобы заменить его, на данный момент является Сергей Ташуев.

Руководство грозненского "Ахмата" ведет поиски нового главного тренера. Основным кандидатом на эту должность является Сергей Ташуев, сообщает Telegram-канал "Это футбол, брат".

Ташуев ранее уже возглавлял "Ахмат". Это было в 2022-2023 годах.

Предыдущий тренер

Магомед Адиев объявил об уходе с поста наставника грозненской команды 1 сентября. Он рассказал, что подписал все бумаги после игры с "Акроном", завершившейся безголевой ничьей.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 5 очками занимает 15-ю строчку в чемпионате России. За 7 туров грозненцы не одержали пока ни одной победы.

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