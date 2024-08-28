Вестник Кавказа

"Ахмат" не смог дома обыграть "Акрон"

"Ахмат" не смог дома обыграть "Акрон"
ФК "Ахмат" сыграл дома вничью с "Акроном" в очередном туре РПЛ. Грозненская команда не побеждает в чемпионате уже семь игр подряд.

В Грозном только что закончился матч 7-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и тольяттинским "Акроном".

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" с 5 очками располагается на 15-й строчке в чемпионате России. "Акрон" находится на 14-й строчке. В активе тольяттинской команды такое же количество очков, но она опережает грозненцев по дополнительным показателям.

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