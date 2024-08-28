Клубы из Азербайджана и Армении узнали своих соперников по общему этапу Лиги Европы и Лиги конференций

Сегодня стало известно, с кем азербайджанские и армянские клубы сыграют в основном раунде Лиги Европы и Лиге конференций. Жеребьевки обоих турниров состоялись в Монако.

В пятницу, 30 августа, в Монако прошли жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2024/25.

В этих турнирах выступают два клуба из стран Южного Кавказа. В Лиге Европы сыграет "Карабах" (Азербайджан), а в Лиге конференций – "Ноа" (Армения).

"Карабах"

Агдамская команда в рамках общего этапа проведет домашние матчи с "Аяксом" (Нидерланды), "Лионом" (Франция), "Мальме" (Швеция) и ФКСБ (Румыния).

В гостях "Карабаху" предстоит сыграть с "Тоттенхэмом" (Англия), "Олимпиакосом" (Греция), "Буде-Глимтом" (Норвегия) и "Эльфсборгом" (Швеция).

"Ноа"

Соперниками ереванской команды в домашних встречах будут "АПОЭЛ" из Никосии (Кипр), "Млада-Болеслав" (Чехия) и "Викингур" (Исландия). В гостях "Ноа" сыграет с "Челси" (Англия), "Рапидом" (Австрия) и сербским клубом "ТСЦ Бачка Топола".

Напомним, в Лигу чемпионов сезона 2024/25 ни одна команда из Азербайджана, Армении и Грузии пробиться не сумела.