"Карабах" не смог выйти в Лигу чемпионов

ФК "Карабах" не сыграет в этом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф агдамская команда уступила загребаемому "Динамо".

В Баку состоялась ответная встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 между "Карабахом" (Азербайджан) и загребским "Динамо" (Хорватия).

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник гостей Марко Пьяца. А на 53-й минуте защитник "Карабаха" Матеус Силва срезал мяч в свои ворота, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Динамо".

В первом матче победу со счетом 3:0 одержали динамовцы. Таким образом, в групповом этапе ЛЧ сыграет хорватская команда.