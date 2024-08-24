Вестник Кавказа

"Карабах" не смог выйти в Лигу чемпионов

"Карабах" не смог выйти в Лигу чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Карабах" не сыграет в этом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф агдамская команда уступила загребаемому "Динамо".

В Баку состоялась ответная встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25 между "Карабахом" (Азербайджан) и загребским "Динамо" (Хорватия).

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник гостей Марко Пьяца. А на 53-й минуте защитник "Карабаха" Матеус Силва срезал мяч в свои ворота, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Динамо".

В первом матче победу со счетом 3:0 одержали динамовцы. Таким образом, в групповом этапе ЛЧ сыграет хорватская команда.

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